Llamado a evitar riesgos

El suelo de conservación representa más de la mitad del territorio de la Ciudad de México y alberga 12 por ciento de la biodiversidad del país y 2 por ciento de la del planeta; además, ofrece servicios ambientales, por lo que la secretaría reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar cualquier descuido que ponga en riesgo las zonas forestales.

Entre las recomendaciones están no encender fogatas, cigarros, cerillos o lanzar colillas a los bosques; no realizar quemas agrícolas y por pastoreo; no dejar fragmentos de vidrio, cristales, espejos o botellas que, por la acción de los rayos solares, puedan convertirse en una fuente de calor y provocar un incendio.