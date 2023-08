S

on muchas las acusaciones, los ataques, infundios contra los libros gratuitos para niños de primaria y secundaria. Se presentan juicios de amparo para frenar su distribución, promovidos por interesados en poner obstáculos al gobierno; se tacha a estos libros de extremistas; se exageran sus errores y se atribuyen intenciones malignas a sus autores; esto requiere reflexiones y aclaraciones.

Los ataques no son diferentes a otros; como siempre se trata de poner obstáculos a lo que se haga, de desprestigiar al gobierno e impedir que concluya en paz el sexenio. Es un misil más que se dispara a la línea de flotación de un gobierno democrático, sólo que, como los anteriores, no dio en el blanco. No les gustó el AIFA, les parecen inútiles las refinerías; critican los programas sociales, se oponen al Tren Maya e intentaron estorbar la vacunación contra el covid; así son y así continuarán.

Ahora se pasaron, pues serían muchos los libros que quedarían almacenados y muchos los estudiantes sin libros de texto. Esto atenta contra el interés social.

Quienes fueron desplazados del poder político y se quedaron sin los jugosos negocios que hacían con obras y programas públicos, desde que se inició el actual gobierno, se han empeñado en poner obstáculos de todo tipo; pero con los libros de texto no se midieron, se trata de privar a la educación de una herramienta clave, afecta al interés de millones de niños, y lo peor, frenan un cambio hacia la Nueva Escuela Mexicana basada en la pedagogía crítica, sustentada por autores ampliamente reconocidos; se empeñan en que millones de libros se empolven en los almacenes y también millones de niños carezcan de una herramienta moderna e inteligente para sus estudios.

Jueces y ministros han dictado suspensiones para que los libros no se distribuyan; olvidando que el artículo 138 de la Ley de Amparo ordena al juez que, antes de dictar la suspensión de un acto reclamado como violatorio de derechos humanos, deberá hacer un análisis ponderado de la apariencia de buen derecho y cuidar de que no haya afectación al interés social; en estos casos hay una grave afectación al interés social en su parte más débil, los niños; esto significa que ordenar que un acto de gobierno se detenga aun antes de que el juicio de amparo sea resuelto, exige del juzgador un estudio serio, que busque medir el daño que pudiera causarse a la sociedad. Pregunto: ¿se está cuidando cumplir con el espíritu de esta disposición? Claro que no; significa cerrar los ojos ante la realidad y permitir que el juicio de amparo que tiene un noble fin sea usado para golpear al gobierno y dañar el interés social y todo ello, a partir de un falso debate. Son muchos los aspectos negativos de esta conducta de la oposición y de los jueces.