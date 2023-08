De La Redacción

Lunes 28 de agosto de 2023

La presidenta de Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Ibarra, exhortó al Senado a que acelere el proceso para la designación de los tres comisionados faltantes en este órgano autónomo.

Durante su participación en el Informe sobre el combate a la corrupción en México: El país y las entidades federativas 2021, la funcionaria afirmó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para permitirles sesionar con un pleno incompleto es un reconocimiento de lo necesaria que es su labor.

“El Máximo Tribunal dejó claro que la función democrática del INAI no debe interrumpirse ni postergase por criterios políticos. Los derechos humanos se garantizan, no se negocian, por lo que seguimos exhortando al Senado a que concluya el proceso de nombramiento de los comisionados faltantes, porque sin el rol que juega el INAI, la sociedad no podrá corroborar la existencia de una democracia constitucional.