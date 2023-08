C

on septiembre arranca una etapa de turbulencia política para el país. Las reglas electorales impiden llamar por su nombre a lo que tendremos de cara a la opinión pública: candidatos o candidatas a la Presidencia de la República. Tres décadas de desconfianza plasmada en las leyes electorales han derivado en eufemismos. Coordinaciones , aspirantes , asambleas informativas ; todo para no decir las cosas por su nombre: candidatas, candidatos y actos de campaña. Una ley electoral que a nadie deja plenamente satisfecho, pero que es el texto vigente y que, por ende, debe respetarse.

En ese marco, entramos en la ruta de las definiciones. ¿Será la de 2024 una elección entre candidatas? Todo apunta a que sí. ¿Será una elección partida en dos? Todo apunta a que no. La irrupción de Movimiento Ciudadano (MC) como oferta política a lo largo de los últimos años es un factor disruptivo y definitorio. MC es más que una franquicia política, tiene organización territorial, cuadros competitivos, presencia nacional y un factor adicional envidiable, tiene estrategia.

En el flanco del Frente Amplio por México, deben reconocerse dos elementos: primero, el haberse mantenido unidos a pesar, muy a pesar, de sí mismos. De la distancia ideológica, de las agendas de los liderazgos. Segundo, el haber construido una alternativa que, de parecer muerta por años, está empezando a generar escepticismo, simpatías, animadversiones, comentarios. En otras palabras, ahí está. Hace un año esa alternativa no existía, no pesaba y no merecía ni el desprecio del oficialismo.

En nuestra coyuntura, pese a todas las críticas cíclicas que reciben las casas encuestadoras, éstas se han convertido en un factor relevante para la toma de decisiones públicas. Para tomar decisiones y también para justificarlas. Por eso es importante recordar que las encuestas, como ejercicio demoscópico profesional, son una fotografía instantánea del momento, un reflejo temporal y medida del pulso nacional. No son un oráculo ni vaticinio o sentencia previa. Una encuesta bien hecha refleja cómo acciones pasadas marcan el presente de una institución, de un gobernante, de un candidato. No predicen el futuro.