Trump y DeSantis han dicho una y otra vez que el responsable de la ola migratoria que pide asilo en Estados Unidos es el gobierno de Joe Biden. Con el respaldo del Partido Republicano, han insistido que su política debe ser más agresiva en contra de los migrantes. Lo evidente es que aprovechan la cercanía de las elecciones para ganar votantes que se destacan por su animadversión en contra de los que ya viven aquí y de los que intentan cruzar la frontera. En este marco, la sobrevivencia de muchos legisladores demócratas en congresos locales y estatales pende de un hilo porque han apostado por un trato humanitario.

Se repite una situación que en otras latitudes ha creado caos y muerte entre quienes tratan de llegar a tierras en donde puedan vivir con mayor seguridad económica y física. No se quiere entender que mientras no se atienda el problema de fondo millones de personas continuarán abandonando sus países, no por gusto, sino por la necesidad de recuperar las condiciones de vida que les han sido arrebatadas por las corporaciones que han usurpado la riqueza ancestral que les pertenecía. Parece imposible que Trump, DeSantis y quienes también en otras naciones se identifican con ellos, admitan que es necesario un cambio profundo que detenga o atenúe las olas crecientes de migrantes. Cualquier cambio asusta a muchos que hoy viven y defienden el status quo que los ha beneficiado. Cambiar las bases de un sistema tan desigual es algo que no quieren ni les conviene por razones evidentes. La conclusión es que los que pueden cambiarlo no quieren, y los que quieren no pueden.