Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 28 de agosto de 2023, p. 11

Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador relativas a un plan C en materia electoral emitidas en la conferencia del pasado 27 de marzo serán analizadas por el pleno de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Luego de que una resolución de la sala regional especializada determinara que sus aseveraciones vulneraron los principios de imparcialidad y equidad en materia electoral, el titular del Poder Ejecutivo impugnó la sentencia, pues considera que se limita su libertad de expresión, por lo que el próximo miércoles volverá a analizarse este asunto.

El mandatario hizo en ese entonces un llamado a no votar por la oposición porque no se aprobó el plan B en materia electoral. En aquella ocasión dijo: “Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores. Sí a la transformación. Ese es el plan C, ya lo aplicamos en 2018. Fue el pueblo el que dijo ‘basta’ y se inició la transformación”.

La sala regional especializada resolvió que estas declaraciones vulneraron los principios de neutralidad y equidad, pero López Obrador, junto con funcionarios públicos de la Coordinación de Comunicación Social y de la Vocería de la Presidencia, impugnaron, por lo que tendrá que discutirse de nuevo por el TEPJF.