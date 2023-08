En el lugar se dispuso una larga tarima de unos cien metros que abarcó casi toda la explanada, la cual recorrió en repetidas ocasiones para dar su mensaje, en el que desde el inicio mandó un mensaje a los cinco aspirantes que participan con él en la contienda interna.

Aquí los exhorto: vamos juntos. Nos necesitamos todos. No podemos darnos el lujo de que por ambiciones personales no construyamos en lo colectivo. Estamos unidos, porque el pueblo de México es el que nos mandata , expresó.

El ex secretario de Gobernación no dejó pasar la oportunidad para refrendar que en este proceso visitó las 32 entidades del país, con recorridos en los que el pueblo dice que no regrese la pensión a los ex presidentes de la República, que no haya más impunidad y corrupción en la Suprema Corte .