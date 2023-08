Claudio Bañuelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 28 de agosto de 2023, p. 8

Aguascalientes, Ags., Xóchitl Gálvez señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador presiona para que Movimiento Ciudadano (MC) no se sume al Frente Amplio por México, “porque él sabe que cuatro partidos seríamos mucho más fuertes, mucho más poderosos, pero yo no creo que MC se esté prestando a este juego, más bien creo que se está tomando su tiempo.

Lo he dicho claramente, no he buscado oficialmente a nadie de MC, porque no tengo ningún nombramiento, porque en calidad de qué buscaría a Dante (Delgado, dirigente del partido naranja), porque yo no sé si voy a ser la coordinadora del Frente Amplio , expresó.

En rueda de prensa celebrada en el Museo del Ferrocarril, en el centro de Aguascalientes, la senadora panista expresó que hay muchas posibilidades de que resulte triunfadora en el proceso interno.