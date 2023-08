Periódico La Jornada

Lunes 28 de agosto de 2023, p. 6

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, explicó que la veda que deberán respetar los seis aspirantes en el proceso interno de Morena y sus aliados se extiende a sus simpatizantes, brigadistas, legisladores y funcionarios públicos.

Los aspirantes ya no pueden incitar a que haya recorridos, no pueden tener ya brigadistas, no puede haber ningún tipo de publicidad en favor de un aspirante o de otro , expuso.

Tras acudir a la cuarta Consulta Nacional sobre el Proyecto de Nación 2024-2030, el líder detalló que la Comisión de Encuestas del partido realizará 2 mil 500 cuestionarios, y las cuatro empresas contratadas realizarán 2 mil 500 cada una, para un total de 12 mil 500 personas consultadas.

Se queja Fernández Noroña

Al concluir ayer sus recorridos por el país, Gerardo Fernández Noroña reprochó la decisión de Morena de condicionar la realización de las encuestas y no realizar el sondeo en aquellas viviendas que tengan una pancarta en apoyo a alguno de los aspirantes.