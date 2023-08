De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 28 de agosto de 2023, p. 4

En rechazo a la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, ayer hubo manifestaciones de distinta magnitud en unas 30 ciudades –nueve de ellas en Veracruz–, con el argumento de que buscan proteger la inocencia de los niños y niñas y evitar que se les lave el cerebro .

La mayoría de las movilizaciones de la Marcha Nacional en Defensa de la Educación, convocada por varias organizaciones, entre ellas el Frente Nacional por la Familia, no fueron muy numerosas, aunque León, Guanajuato, y las capitales de Durango y Colima fueron las excepciones.

Ciencia sí, ideología no , Queremos libros útiles, no inútiles , Educación laica sí, doctrina no , No a la ideología de género, con mis hijos no te metas , “Nuestros niños no necesitan el Kamasutra”, fueron algunas de las consignas que gritaron los inconformes.

En León se manifestaron más de 2 mil personas, según organizadores; militantes del PAN y del PRI figuraron entre los participantes, quienes marcharon del Arco de la Calzada al ayuntamiento.

Felipe Jiménez, presidente del Frente del Pacto Ciudadano, dijo que en el estado no serán quemados los ejemplares, pero puntualizó que la Secretaría de Educación estatal no debe entregarlos.

Al grito de Con los niños no , poco más de mil personas salieron a marchar en la ciudad de Durango; exigieron al gobierno del estado que no se distribuyan los textos.

En Colima capital también salieron a las calles cerca de mil personas, quienes se congregaron frente al palacio de gobierno.

Ahí, los padres de familia corearon consignas como Abajo los libros de texto ; argumentaron que los ejemplares tienen errores y una imposición de ideología de género .

En Puebla capital, cientos de personas, varias cargando estandartes de la Virgen de Guadalupe, caminaron del Gallito del Paseo Bravo al zócalo, donde afirmaron que los volúmenes tienen contenidos impregnados de ideología e inapropiados para los menores.