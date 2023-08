En las próximas eliminatorias del área, la lucha por un boleto será feroz y encarnizada si esas selecciones mantienen el buen paso, peor aún porque las potencias Estados Unidos y Canadá se fueron del Mundial como los grandes fiascos y están ávidas de revancha... Viene otra penosa ausencia: en el Premundial realizado en Monterrey 2022 también se peleó el boleto hacia los Juegos Olímpicos de París 2024; sin embargo, el equipo tricolor perdió todos sus partidos y no anotó un solo gol, algo inaudito en un plantel huésped.

l Mundial femenil Australia-Nueva Zelanda lanzó advertencias a México y dejó la certeza de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) debe laborar cuesta arriba. Curioso caso, porque al tiempo que presume tener una liga de mujeres que avanza a pasos agigantados, en contraste, no tuvo capacidad para calificar a la magna actividad en Oceanía, donde equipos del área de la Concacaf mostraron un progreso insospechado, como Haití y Jamaica –ambos con varias jugadoras en Europa–, y Panamá, que tampoco desmereció.

▲ El Pachuca, club de Jesús Martínez Patiño, primero minimizó el beso de Luis Rubiales a la delantera española Jennifer Hermoso, pero horas después decidió respaldarla. Foto @RealOviedo

Para el Mundial 2027 la máxima apuesta de México es ganar la sede en conjunto con Estados Unidos, y de esa forma entrar directo, sin sobresaltos... También se postularon Brasil, Sudáfrica e igual, en conjunto, Bélgica, Países Bajos y Alemania. El ganador se conocerá en mayo de 2024... Así pues, tal parece que la creación de la Liga Mx Femenil (en 2017) se hizo en aras del show taquillero ¡como la actual visita del Barcelona!, y quieren más foráneas como imán. En el Apertura 2021 se permitieron dos extranjeras por equipo, al año siguiente aumentaron a cuatro, y ahora pujan por más.

“Hay talento, pero si a las nuevas generaciones les vas a poner varias extranjeras en puestos clave, va a ocurrir lo mismo que en hombres… Antes, las niñas empezaban a jugar a los 13, 14 años; hoy inician más pequeñas y hay que ver qué tan dispuestos están los clubes para trabajar con categorías infantiles”, cuestiona Dey. Y es que la pereza para pulir talento es el sello. Un dato revelador: la amateur LMF ha abastecido con unas 300 jugadoras a la Liga Mx Femenil, entre ellas Charlyn Corral, Mónica Ocampo y Ana Laura Galindo.