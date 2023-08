Paredes, al parecer, no hace caso de ningún canto y sigue adelante, pero el asunto no está muerto, por el contrario, los fachos aseguran que la semana que empieza será decisiva y que la probabilidad de sacar a la priísta de la jugada es muy alta.

Pero todo eso no alcanza para convencer a la militancia priísta, que tiene por cierta la superioridad de Beatriz Paredes, es decir, no hay cabida para la señora X y eso ya huele a un conflicto que no tendrá solución rápida ni cómoda para nadie.

No obstante, el grupo que la sostiene, el del señor X, la quiere en la competencia por manipulable, y los panistas porque no soportan a Paredes y la consideran enemiga .

n las filas de la derecha ha ocurrido algo de lo que no se quiere hablar porque no les conviene, pero que es cierta, aunque les duela. Con base en amenazas y consejos , con buenas palabras , como dirían ellos, y ofrecimientos de todo tipo han tratado, casi obligado, de que Beatriz Paredes renuncie.

Esta semana será de decisiones. Las presiones a Paredes van a aumentar y es posible que Alito encarezca el retiro de su precandidata, pero también es posible que las dos, Paredes y la señora X, vayan a una encuesta muy riesgosa para la hidalguense rijosa.

Sobre todo cuando la gente de las clases medias, por más molesta que esté con el gobierno actual, se niega a tener como representante a la señora X, y el retiro de Creel la dejó huérfana de candidato.

Pero frente a todo ello está Beatriz Paredes, que deberá decidir su destino, el cual, curiosamente, será el mismo del PRI y ella deberá escoger el camino.

Dicen los priístas que sea como sea la alianza en términos de ayudar a crecer al PAN no está en su agenda, pero lo cierto es que el PRI, por ahora, no tiene ninguna agenda, o cuando menos Alito no la ha compartido. ¿Será que guarda un as bajo la manga?

De pasadita

En el Congreso de la ciudad están a punto de cambiar las leyes para prolongar la estadía de algunos políticos en el propio Poder Legislativo, eso no estaría tan mal si el trabajo fuera de tal altura que la relección se hiciera necesaria.

Si por el contrario, lo que se busca es prolongar el mal, es decir, dejar en la curul a una serie de zánganos que nada hacen para mejorar la vida en la capital del país, ojalá no aprueben nada. Aunque eso parezca imposible, estos diputados no escupen al cielo.

Pero cuidado con lo que hacen, deberían recordar que estamos en tiempos electorales y aquí sí todo se cobra, así que con cuidado, la ciudadanía los está mirando.

