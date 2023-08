L

as cosas se están saliendo de control en el Frente Amplio y el patrón, Claudio X. González, desespera y anda de malas. El próximo domingo será la selección de candidata presidencial, pero no han podido convencer a la priísta Beatriz Paredes de que abandone la competencia y le deje el escenario a la panista-perredista Xóchitl Gálvez. La aguerrida priísta confirmó que seguirá hasta el final. Tiene una razón irrebatible: si gana Xóchitl facilonamente significaría darle la razón al presidente Lopez Obrador, quien desde principios de julio la destapó. Claudio habría consultado con un grupo de machuchones y los habría convencido de que la hidalguense podía ganarle a Morena. ¿Quién le pasó el dato a Andrés Manuel? Una garganta profunda , dijo. Supongo que no fue uno de los machuchones consultados por Claudio, pero sí conectado con esa élite (sólo es suposición).

La troupe

Entonces, dice Beatriz, si gana Xóchitl se confirmaría que todo el procedimiento que organizó el frente ha sido una pantomima. Se registraron mas de 10 aspirantes y uno a uno se fueron bajando, o los bajaron, para que la gente se emocionara y creyera que se trataba de un proceso auténtico y democrático. La troupe incluyó al Ángel de la Dependencia (extranjera), José Ángel Gurría; a Francisco García Cabeza de Vaca, el ex gobernador tamaulipeco presunto prófugo de la justicia; al gris de herencia Enrique de la Madrid, y al fifí Santiago Creel, quien hizo el papel del llorón. Finísimas personas todas. Beatriz enfrenta un panorama incierto, incluso no puede descartar una puñalada trapera de Alito Moreno. Votarán, dice el frente, más de 2 millones de personas que se registraron previamente en la plataforma y se instalarán casillas en distintas ciudades del país. ¿Dónde? No está claro. Todavía hay la posibilidad de que ocurra un fraude que le dé el triunfo a Xóchitl.

El mundo puede cambiaren una semana

Y eso fue precisamente lo que ocurrió la anterior. El bloque de los BRICS, originalmente integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, admitió a seis nuevos miembros: Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía e Irán. Controlan 80 por ciento de la producción petrolera y gasera; también poseen litio. Tienen la llave para subir y bajar precios, y eso es tanto como decir que poseen la clave para influir en la inflación con todo lo que significa. ¿Qué sería de México sin su petróleo, gas y litio?