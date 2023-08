Llama a desconocer tratados que impidan el desarrollo industrial

l 31 de agosto de 1923, tras firmar los Tratados de Bucareli, el gobierno de Obregón fue reconocido por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, tras someterse a las exigencias de Washington: 1. Reconocer la deuda externa, tras nueve años de suspensión de pagos, y aceptar un adeudo inflado de mil 450 millones de pesos (Porfirio Díaz dejó la deuda en 441 millones). 2. Quitar de en medio a Pancho Villa.

El Tratado de Bucareli acordó no aplicar el artículo 27, traicionando la Constitución para no afectar a petroleros ni latifundistas del país vecino. En cláusulas secretas obligó a México a no fabricar motores de combustión interna ni industria metal mecánica, es decir, bienes de capital, y sólo adquirirlos a Estados Unidos, además no desarrollar industria petrolera, bélica, marítima y aérea en décadas.

Hoy es justo dar a conocer estas cláusulas, suspender y auditar la deuda pública y recuperar la soberanía industrial, desconocer todo tratado que impida el desarrollo soberano, no sólo de energéticos y alimentos, sino también de la industria.

Pablo Moctezuma Barragán

Exige que la violación a sus derechos en Morelos no quede impune

El encarcelamiento del fiscal de Morelos por obstrucción de la justicia es apenas la punta de la madeja del estado de la aplicación de la ley en el estado.

Mi caso, que cobró notoriedad el 2 de febrero pasado (cuando fui sacada con violencia del penal femenil de Atlacholoaya, Morelos, al negarme a dejar el penal hasta que el Estado reconociera mi inocencia), se inscribe dentro del carrusel de expedientes que la fiscalía se empeña en ocultar.

Estuve 25 años presa injustamente por un cargo grave fabricado por policías del corrupto grupo antisecuestro en 1998, el cual, tras retenerme cuatro días en una casa de seguridad , bajo tortura, me relacionó con un expediente para ocultar el atropello infame a mis derechos humanos.

Ahora la fiscalía del estado ha obstaculizado por nueve años la persecución del delito, pese a que esto fue ordenado por la justicia federal al concederme amparo hasta en dos ocasiones, e indicarle a la susodicha fiscalía que debería investigar los actos de tortura que me infligieron los agentes del estado.

Hoy dicha fiscalía tiene todas las pruebas que así lo acreditan, pues desde hace casi un año ha recibido el dictamen en Protocolo de Estambul junto con otras tantas evidencias que demuestran bajo qué circunstancias se me fabricó el delito por el que estuve más de dos décadas en prisión.

Eso no es todo. Una vez que logre romper el grillete de la fiscalía, habrá que vencer la resistencia de los magistrados del estado para que me liberen del cargo que pesa como una losa en mi vida, pues son un eslabón más de la cadena de corrupción que existe.

Llamo con urgencia a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos federal, y a Fabiola Alanís Sámano, titular de Conavin, a que no permitan que la violación a mis derechos humanos sea uno más dentro de la galería de actos de barbarie que queda en la impunidad.