Explicó que por años, en Estados Unidos suponíamos que cada líder derechista en América Latina era un amigo, y los apoyábamos, el gobierno estadunidense respaldó a Pinochet, a pesar de que era increíblemente brutal y represivo. Y también suponíamos que cada líder izquierdista era un enemigo, aun aquellos que estaban trabajando para construir su país y apoyar a sus pueblos . Agregó que con ello, Washington, en el pasado, buscaba minar a los gobiernos de izquierda, “incluso hasta evitar que fueran electos… Y así no es como debemos operar ya, las naciones deben escoger a sus líderes”.

En Colombia, la delegación, en su encuentro con el presidente Gustavo Petro, discutió el historico acuerdo de paz en ese país, fueron informados sobre el trabajo de la vicepresidenta Francia Márquez Mina sobre el medio ambiente y la igualdad, y se reunieron con el ministro de Justicia y Ley, Néstor Osuna, para enterarse de los esfuerzos por cambiar la estrategia antinarcóticos y dejar atrás de la llamada Guerra Contra las Drogas (tema que estará al centro de la reunión programada entre los presidentes Petro y Andrés Manuel López Obrador en septiembre).

Castro, diputado federal por Texas, quien visitó Chile y Colombia en la delegación, señaló que una de las partes que más gozó de la gira, fue la reunión con la vicepresidenta Márquez Mina. Me encantó hablar con ella sobre su trabajo y el creciente reconocimiento del significado cultural y contribución de los afrocolombianos .

Resumiendo la gira, Castro comentó a La Jornada: “fuimos recibidos con mucho entusiasmo, mucha calidez. Hay una memoria histórica de la intervención estadunidense en el pasado… pero a la vez, con esta nueva generación de latinoamericanos, creo que también existe una voluntad para relacionarse y trabajar con Estados Unidos”.

Las amenazas de Trump y de DeSantis no tienen mayoría

En la entrevista con este diario, Castro expresó preocupación en trono a declaraciones recientes de los principales precandidatos presidenciales republicanos Donald Trump y Ron DeSantis que reafirmaron su amenaza de utilizar fuerza militar estadunidense en México en la guerra contra el narcotráfico, señalando que no son propuestas ampliamente compartidas dentro de Estados Unidos. Pero advirtió que las ideas políticas en nuestro país, como en otros lugares del mundo, pueden ganar ímpetu y apoyo dentro de un partido político y es algo que tomo muy en serio, y he estado advirtiendo eso durante varios meses . Subrayó que no es una política con la cual esté de acuerdo la mayoría de estadunidenses, y dentro del Congreso muchos de nosotros estamos trabajando para asegurar que las cabezas más frías y sabias prevalezcan sobre este tema .