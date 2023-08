Exigió a la Fiscalía General del Estado, encabezada por Bernardo Rodríguez, que sus agencias del Ministerio Público actúen al momento en que se interponga una denuncia, ya que las primeras horas son esenciales para la localización de la víctima; no obstante, muchas veces el personal de la institución dice a las familias que regresen cuando se cumplan 72 horas.

“A diario ya estamos viendo no sólo desapariciones y ejecuciones. ¿Cuándo se había visto eso en nuestro estado?”, preguntó la activista. Reconoció que es tarea del gobierno y de la sociedad trabajar para tener una entidad más segura.

Adriana Cruz, integrante del movimiento Busco al Mío Buscando a Todos, señaló que la apatía de las autoridades imposibilita que se tenga una base de datos verídica y confiable, además de que no se puede determinar con precisión los municipios donde más desapariciones ocurren.

Reprobó sobre todo la falta de empatía de parte de las autoridades, pues pareciera que no les importa atender el problema. Sin embargo, dijo, cuando desaparece una persona cercana a los funcionarios ahí sí hay recursos para la búsqueda . Incluso aseguró que cuando hay campañas políticas se destinan más fondos a la localización de desaparecidos.

Subrayó que la desaparición de un familiar es algo insostenible, ya que no saber de ellos carcome el alma; nosotros ya no dormimos tranquilos, ya no comemos con ganas de comer. Prácticamente estamos muertos en vida .

La protesta, previa a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fue convocada también por los colectivos Sabuesas Guerreras Oaxaca y Familiares en Búsqueda María Herrera.

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas, en agosto se reportó la desaparición de por lo menos 40 ciudadanos de distintas edades y sexos.

Mientras, la noche del sábado fueron asesinadas en Oaxaca tres personas en dos acciones distintas; en un ataque a un bar de Ejutla de Crespo, un hombre recibió más de 10 disparos; una mujer quedó gravemente herida y su estado de salud es crítico.

Mientras, en San Lorenzo Cacaotepec, en el distrito de Etla, los dos ocupantes de un automóvil fueron ejecutados a tiros; desconocidos les dieron alcance en dos motocicletas. Con estos homicidios dolosos suman 12 los perpetrados entre viernes y sábado.