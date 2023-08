Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 28 de agosto de 2023, p. 5

Taylor Swift y su swiftdome (reino de los swifties) de México sellaron un pacto de amor que culminó anoche con el cuarto concierto del prodigio pop en el Foro Sol.

Esa comunidad de seguidores, que durante las cuatro presentaciones fue de unos 240 mil (sin contar a los que la escucharon en los alrededores del recinto), atestiguaron la escritura de una nueva página en la historia de la música.

En 176 canciones interpretadas en cuatro espectáculos, Taylor, a decir de sus fans –que cantan todas las piezas de inicio a fin– forjó un retrato honesto de la vulnerabilidad, del crecimiento, los errores, los triunfos y sobre todo, del amor, ése que se profesan ella y sus escuchas .

De forma constante, se refiere a sus swifties (unos 336 millones de en el orbe) como lo hizo en la tercera presentación: “Si creen que no los puedo ver, sí puedo… los amo demasiado”.

Toneladas de artículos y entrevistas han testificado en relación con sus fans, su ascenso al estatus de supernova y las diversas controversias con que está asociada. Probablemente el medio más poderoso para acercarse a sus seguidores con su música son las redes sociales.

Según datos de Comscore, empresa que mide las audiencias en el mundo digital, Swift es una potencia con más de 336 millones de fanáticos y seguidores en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, así como 48.8 millones de suscriptores en YouTube; no obstante, la cantante ya tiene su propio tejido, SwiftSpace, donde cualquier swiftie puede conectarse con otros para charlar, compartir noticias o ver videos de los conciertos.

Dopamina y numeralia

Los números han sido el camino y vida de la artista de Pensilvania. “Nací el día 13 (de diciembre de 1989), cumplí 13 el viernes 13; mi primer álbum fue disco de oro en 13 semanas. Mi primera canción que llegó al sitio uno tenía una introducción de 13 segundos, y cada vez que he ganado un premio en una ceremonia he estado sentada en la fila 13, o en la fila m, que es la letra 13… lo de la numerología, cuando no se hace cargo por sí sola, la obligo a aparecer”, ha dicho.

Los números financieros también han sido fieles a la cantautora, como ha demostrado The Eras Tour. Según datos de Pollstar (que proporciona la información más actualizada y relevante de la industria mundial de los conciertos), la proyección de ganancias de la gira superará mil millones de dólares, y se coronará como la más taquillera en la actualidad.

No es todo a su paso por México. Según estimaciones de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), por las cuatro presentaciones se obtendrá una derrama económica de alrededor de mil millones de pesos. Según el organismo, la mayor parte se generará por los conciertos en el Foro Sol. Unos 12.6 millones de pesos se deberían a los comercios aledaños, 8 millones a los servicios, 5.5 millones a gastos hospedaje y 4.7 millones al consumo de alimentos en bebidas (fuera del recinto).