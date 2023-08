Reuters, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 28 de agosto de 2023, p. 22

Pekín. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, llegó a Pekín ayer para una visita de cuatro días destinada a impulsar los lazos comerciales entre las dos mayores economías del mundo, pero advirtió que las medidas comerciales de seguridad nacional de Estados Unidos están fuera de debate.

Antes del viaje, Raimondo manifestó que desea hallar pasos realistas y concretos a fin de avanzar en la relación comercial , pero ofreció pocos detalles. Uno de los temas a tratar será la promoción de los viajes de ciudadanos chinos a Estados Unidos, y recordó que recientemente se levantaron las restricciones a las visitas grupales de ciudadanos chinos.

Los republicanos del Congreso han criticado la posibilidad de que Raimondo discuta los controles a la exportación de semiconductores estadunidenses. La funcionaria subrayó que “cuando se trata de seguridad nacional, no negociamos. No hacemos concesiones. No transigimos. Si se quisiera poner un eslogan al viaje y a la misión, sería ‘proteger lo que debemos y promover lo que podamos’”, declaró.