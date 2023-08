Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 28 de agosto de 2023, p. 20

La reducción de 5.1 millones de personas en situación de pobreza multidimensional, entre 2018 y 2022, es resultado de una política integral de bienestar, en la que el incremento del salario mínimo, de los programas de bienestar, así como el mercado interno y su fortalecimiento, generaron un efecto multiplicador.

Gerardo Esquivel, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de El Colegio de México (Colmex), afirmó que la pobreza no se va a acabar sólo con los programas sociales, sino que tiene que haber otras cosas; de ahí la importancia de que una de las políticas que se impulsaron este sexenio sea la laboral.

No era posible que México tuviera el salario más bajo entre los países miembros de la OCDE.

El aumento en salario mínimo a escala nacional fue 90 por ciento más alto de lo que era en 2018, mientras en los municipios de la frontera fue de 130 por ciento.

Yo no estoy diciendo que el gobierno federal haya hecho todo bien, pero las políticas públicas, o algunas de ellas, sí tuvieron un efecto real en la vida de millones de personas. No sólo tenemos 5 millones de personas pobres menos, multidimensionalmente hablando, respecto de 2018; tenemos 7.2 millones de personas pobres menos de las que hubiéramos tenido si la tasa de pobreza se hubiera mantenido constante , precisó el también ex subgobernador del Banco de México.

Explicó que hay al menos tres factores que explican los resultados positivos: el aumento del salario mínimo, las reformas para eliminar el outsourcing, que permitió a los trabajadores tener acceso a prestaciones, y los programas sociales.

Esquivel, durante un foro en el Colmex, añadió que todo lo anterior ha contribuido a que se fortalezcan los ingresos de los hogares. Y un aspecto adicional, mucho más regional, es que los proyectos de inversión más importantes de la presente administración están concentrados en la región donde prevalece la pobreza, en el sur-sureste.