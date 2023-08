Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 28 de agosto de 2023, p. a11

Madrid. La ola de indignación por el beso forzado de Luis Rubiales, quien está suspendido de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) ala delantera Jennifer Hermoso, se ha desbordado. Andrés Iniesta, emblema de la selección varonil deLa Roja, hizo una dura crítica contra el directivo, mientras varias mujeres han conectado con el movimiento #SeAcabó para decir que no tolerarán los gestos denigrantes ni en el deporte ni en ningún ámbito.

No podemos tolerar actuaciones como éstas, han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No puedo imaginar el sentimiento de las jugadoras de la selección al ver cómo no se habla del gran torneo que hicieron y del fantástico futbol que nos enseñaron a todos , publicó en redes sociales Iniesta, autor del gol con el cual España se coronó en Sudáfrica 2010.

Es una pena que se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años. En cambio, hemos de aguantar a un presidente aferrado a su cargo, quien no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y perjudica la imagen de nuestro país y futbol.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, también criticó a Luis Rubiales: Es un comportamiento incorrecto para unpresidente de una federación. Es una pena que todo lo bueno hecho por las chicas en el Mundial, lo cual fue verdaderamente emocionante, quedó en el olvido .

En medio de los señalamientos contra Rubiales, Pedro Rocha, quien tomó la presidencia dela RFEF de manera momentánea, convocó para hoy a una reunión de emergencia para analizar la crisis.