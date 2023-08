Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 28 de agosto de 2023, p. 3

El 11 de septiembre de 1973, el poeta Raúl Zurita Canessa vio, mientras estaba detenido por los militares sublevados, una escena demencial: mucha gente con las manos en la nuca y en su rostro todo el pavor y la derrota; sin embargo, el reconocido escritor afirmó que el presidente Salvador Allende legó en su discurso postrero la idea de un país nuevamente reconciliado.

“Allende en su famoso mensaje –soy tan imbécil, que lloro de nuevo con este discurso– dijo que algún día volverán a abrirse las amplias alamedas para el pueblo. Fue sólo un sueño, pero por ese solo sueño es que la victoria del fascismo no fue completa”, dijo el reconocido escritor chileno a La Jornada.

La derrota de la utopía no fue absoluta, en la medida en que hoy podemos oponerles sueños, palabras, poemas y experimentación. Es el pueblo expresándose otra vez en recuerdo de Víctor Jara y tantos seres sacrificados .

A la pregunta de si estaría de nuevo con el proyecto de Salvador Allende y la Unidad Popular, Raúl Zurita respondió que, aunque son situaciones absolutamente distintas, tengo claro dónde estoy. Lo volvería a apoyar. Sí .

Añadió: Ciertos gestos que hizo Salvador Allende te cambian la vida. Fue hasta el final de una dignidad, una entereza y una valentía. Una figura trágica. Una de las grandes de Latinoamérica. Hay que persistir en la terca esperanza .

Zurita (Santiago, Chile, 1950) consideró que Allende retumba en los 50 años del golpe, en medio de nuevo de un conflicto bien radicalizado, donde la derecha va acorralando y acorralando. Dispuesta a la solución total de algo. No hay posibilidad de diálogo. Esa corriente tiene una mayoría en el Congreso y la capacidad de bloquear todo. Son miserables, como es común en toda Latinoamérica .

El autor, quien a finales de los años 60 desarrolló activismo estudiantil y en 1968 se incorporó a las Juventudes Comunistas, refirió: “No conocíamos una violencia tan tremenda como la que se dio ahí, el ensañamiento. Como que el mundo se está desquitando con un país, con un gobierno de muchos logros.

Una agresión tan brutal hacia el pueblo de Chile no solamente de las fuerzas armadas y la derecha chilenas, sino que estaban Estados Unidos y atrás una serie de rencores, por ejemplo, contra la victoria de la revolución cubana, y que en Italia y Francia estaba a punto de producirse una alianza de partidos comunistas.

La vía democrática al socialismo de Allende fue respondida con el neoliberalismo, del que hoy Chile es el resultado en sus desigualdades abismales, sus privilegios increíbles y el cuerpo social absolutamente subsumido .

A los 23 años, al inicio de la sublevación militar, Zurita fue aprendido en Valparaíso al llegar a la Universidad Federico Santa María, donde estudió ingeniería civil. “Me ponen el alto. Al suelo. Me tienden con las manos en la nuca en la calle. Ahí empezó una odisea. Los golpes, los culatazos. Nada en comparación con quienes perdieron padres, esposos…

“Nos echaron en camiones, unos encima de otros. Eran como cinco filas encima mío. El camión se fue por un camino lleno de baches y cada que saltaba se me enterraba más el taco. Yo sentía que me rompían la cara. De repente, todos gritábamos pidiéndonos perdón por las cosas que estábamos haciendo al otro.