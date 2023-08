El tema del surrealismo siempre lo he tenido en la mente; crear una pieza con esos elementos ha sido un reto. El proceso creativo fue complejo por las características que tiene el surrealismo y lo que implica llevarlo al espacio escénico.

En entrevista con La Jornada, la coreógrafa venezolana indicó que la idea de una pieza en torno a las pinturas de Leonora Carrington surgió hace varios años. “Siempre he admirado la obra y la vida de Leonora, sobre todo por esta particularidad de haber emigrado, generar obra y adoptar a México como país propio.

▲ La compañía, dirigida por Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera, también presenta piezas inspiradas en los tres movimientos del Concierto para violín de Chaikovski de las coreógrafas Yazmín Barragán, Rosario Murillo y Sonia Jiménez. Aquí, imágenes de un ensayo de dichas obras. Foto cortesía CND/García-Jáuregui

Para la obra hice un proceso de investigación del movimiento y del proceso coreográfico. También se experimentó con la imaginación y los sueños; está la traducción corporal de todos los elementos que deseaba plasmar, luego vino el trabajo con los bailarines, para el que hemos recurrido a elementos sensoriales.

Irina Marcano comentó que existe referencia a los cuadros de Leonora Carrington y en ciertas escenas aparecen personajes de sus obras. “Hay figuras que son más fáciles de reconocer que otras porque me gusta jugar al momento de crear las imágenes visuales y del vestuario; aunque no tiene una narrativa específica, me centré en dar una interpretación a los cuadros y esculturas. Tenemos El quiromante, que es un personaje muy sensorial con un sexto sentido, y que al final transforma tu realidad en escena”.

Otras figuras en la propuesta son los reptiles de la pieza La barca del cocodrilo. La creadora representa lo que significa pertenecer a la sociedad, y esto lo aplica también a la reinterpretación de otras obras.

De acuerdo con la también bailarina de la CND, LEO: El espacio onírico comienza con un cuadro en el que se pueden ver varios personajes de Carrington, que posteriormente aparecerán en escena.

La obra, que busca adentrar a la audiencia a un fantástico universo, es la segunda parte del programa que la compañía, dirigida por Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera, también presentará mañana y el 31 de agosto a las 20 horas, y el 3 de septiembre a las 17 horas.

El programa de la CND en la primera parte incluye tres obras de Yazmín Barragán, Rosario Murillo y Sonia Jiménez, inspiradas en los tres movimientos del Concierto para violín del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski.