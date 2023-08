Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Lunes 28 de agosto de 2023, p. 32

Los bicitaxis hicieron, literalmente, su agosto este domingo al cobrar hasta 300 pesos por trasladar a personas sólo unas cuántas calles en Paseo de la Reforma.

Personas que se quedaron sin transporte público en la vialidad, donde tuvo lugar el Gran Maratón de la Ciudad de México, se quejaron de las altas tarifas que les impusieron bicitaxistas.

No sólo hubo reclamos por los altos precios de los traslados, sino que algunos manifestaron haber sido expuestos a peligros, debido a que los conductores de estas unidades no respetan la luz roja del semáforo, por lo que no hacen alto y continúan con su trayecto, señaló Iris al descender de un bicitaxi en Balderas y Ayuntamiento.

Otros reprocharon que conductores de bicitaxis buscan ganar el paso a los automóviles y circulan en sentido contrario, sin que ningún policía los amoneste.

Sin embargo, los precios excesivos por recorrer unas cuantas calles fueron las inconformidades recurrentes.

Tomás, joven que se emplea como mesero en una cafetería de la calle Niza, se quejó de que los bicitaxis le pretendían cobrar 250 pesos por acercarlo a la avenida Juárez.