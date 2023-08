Ha quedado al descubierto la profunda antidemocracia al servicio de millonarios sin control, como el antes mencionado. No basta con nombrarlos, es imprescindible denunciarlos. De otra forma, nos convertimos en sindicalistas paleros.

Llegó el fin de las cúpulas de poder que han sometido y denigrado a la base trabajadora. No hay mal que dure 100 años ni sindicato que los aguante.

La recuperación del sistema de transporte ferroviario actual es una oportunidad para lograr esa democratización sindical, no sólo entre los ferrocarrileros, sino en todos los ámbitos laborales.

Sólo como ejemplo, el sexenio de Miguel Alemán ha sido uno de los más saqueadores, no por nada su estatua fue dinamitada por estudiantes de la UNAM, quienes consideraron que era una falta a la ética y a la razón académica el hecho de erigir un monumento en el campus universitario.

Consideramos que no es un caso de autoritarismo que el presente gobierno se haya hecho cargo, temporalmente, de un tramo que administra la empresa Ferrosur, de la que Larrea es el principal accionista. Es un tramo importante para el proyecto del Tren Transístmico. No se está buscando beneficiar a ninguna empresa privada nacional ni extranjera, se busca el beneficio económico de la zona.

Consideramos que, si se hubieran expropiado los 120 kilómetros que tiene la línea de tren concesionada a dicha firma, el gobierno estaría en lo correcto, ya que el crecimiento económico fundamentaría dicha acción.

Como de costumbre, intentando sacar el máximo provecho, Larrea intentó presionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero, ante la ausencia de alternativas negadas por el empresario, la Secretaría de Marina ha tomado el control del funcionamiento de esa línea de tren, la cual sigue funcionando con normalidad.

Las especulaciones no han dejado de llenar las páginas de periódicos en contra del proyecto Transístmico ni han dejado de ocupar horas en los espacios televisivos y radiofónicos. Pero no dejan de ser seudoanálisis de economistas –que no lo son–, pero que actúan como tales por órdenes de sus directores.

Siguiendo los comentarios de Enrique Galván Ochoa –compañero periodista de este mismo diario– en la red social X, creemos que es clara la afirmación de que “Ernesto Zedillo privatizó el sistema ferroviario mexicano, 22 mil kilómetros de vías y le aplauden. @lopezobrador ocupa de manera temporal 120 kilómetros de vías para un proyecto trascendental para el país, como es el Corredor del Istmo de Tehuantepec, y repudian la acción. Les disgusta beneficiar a México y no a los suyos”.

De acuerdo con la manera en que se han desarrollado las operaciones para beneficiarnos con el Tren Transístmico, podemos reafirmar que los trenes vuelven.

