l 13 de diciembre de 1916 comenzó la discusión del artículo 3º de la Constitución. Por su importancia, fue la única vez que asistió a las sesiones el Primer Jefe Venustiano Carranza. Múgica, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, inició su alocución subrayando que la educación era el tema más importante, pues de él dependía el futuro de la patria. Hizo alarde de su anticlericalismo. Consideraba al clero el más funesto y el más perverso enemigo de la patria. Y añadió: ¿Vamos a recomendar al clero la formación de nuestro porvenir, le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los hijos de nuestros hermanos, para que los eduquen en sus principios? Yo creo francamente que no, porque haríamos en ese caso una labor antipatriótica .

El bloque jacobino tenía mayoría en el Congreso y defendió el dictamen de la comisión que establecía que la educación sería laica y que el clero no podría tener injerencia en la enseñanza. El otro bloque era el de los diputados más afines a Venustiano Carranza, con una postura liberal también, pero más moderada, quienes defendieron el proyecto de artículo presentado por Carranza que, al igual que la Constitución de 1857, establecía la libertad de enseñanza. Luis Manuel Rojas, presidente del Congreso, señaló que consideraba excesivo que en las escuelas particulares no se enseñara religión y que era escandalosa la postura antirreligiosa que, a su parecer, expresaba el dictamen de la comisión. El diputado Alfonso Cravioto hizo una férrea defensa de la libertad de enseñanza: “El debate se concentra en analizar la situación de la niñez... algunos proponen la intervención directa del Estado, otros pretenden erigir, frente a los derechos del hombre, los derechos de los niños. Dantón gritaba en la convención: ‘Es necesario que revivamos el precepto antiguo de que los niños pertenecen a la república antes de que a sus padres’. Y le contestaba su impugnador con elocuencia: ‘Bien está, señor, implantad en Francia las leyes de Esparta, pero antes resucitad las costumbres espartanas entre nosotros’... Y si en las sociedades modernas el padre tiene obligación de alimentar, vestir y educar a su familia..., entonces el padre tiene indiscutible derecho para que pueda y todo lo que quiera en materia de alimentos, vestidos, maestros y enseñanza para sus hijos”.

El diputado carrancista consideraba que el dictamen de la comisión dividía al país en el México liberal y el conservador, el México progresista y el retrógrado y reaccionario, y sostenía que no debían suprimirse las libertades fundamentales alertando a no cometer ese atentado en nombre de la revolución .