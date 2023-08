De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 27 de agosto de 2023, p. 12

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó de la cancelación de una audiencia relacionada con una de las demandas presentadas por México en contra de tiendas de armas de fuego que suministran artefactos de alto poder a organizaciones criminales en nuestro país.

La audiencia de argumentos orales se había programado para el 28 de agosto de 2023. Sin embargo, el jueves pasado la jueza asignada al caso, Cindy Jorgenson, emitió una orden de cancelación de la audiencia, en la que únicamente manifestó que está considerando excusarse de conocer el presente litigio.

En una tarjeta informativa, la dependencia recordó que desde el 10 de octubre pasado el gobierno de México presentó una demanda en contra de las armerías Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix); Sprague’s Sports, INC (Yuma).