El senador con licencia eligió para el cierre de sus asambleas el sitio icónico de resistencia , en la demarcación que gobernó de 2014 a 2017. Y al ver la plaza llena –aunque no atiborrada–, agradeció una y otra vez el apoyo de su familia y de los amigos que ha cosechado en más de cuatro décadas como servidor público: varias veces legislador, delegado y gobernador.

Deseo que la unidad prevalezca por encima de todo. Me preocupa la división, la deserción o la ruptura. No nos podemos dar ese lujo en momentos claves de la República , alertó desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

En el último tramo del proceso interno de Morena para elegir a quien encabezará los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal dijo que le preocupa una ruptura en este movimiento, por lo que llamó a la unidad, a que no empujen a nadie a salirse.

Habló de su experiencia al recorrer el país durante los 70 días recientes, junto con su esposa Marichuy. El principal problema que he sentido, y no lo quiero callar, es el de la inseguridad: 80 por ciento de los lugares visitados me expresaron su preocupación por la inseguridad pública , mencionó.

Desde el templete, trajeado, resaltó que es un hombre serio, no de ocurrencias ni de odios, por lo que llamó a cerrar filas con el presidente López Obrador y con el movimiento de transformación , porque el conservadurismo en México es fuerte y poderoso y no podemos sucumbir ni tampoco dividirnos .