Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 27 de agosto de 2023, p. 9

Cuajinicuilapa, Gro., En tiempo de definiciones para el relevo del liderazgo del movimiento de transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador se anticipó para apelar a la paciencia de quienes aspiran a sucederlo pues, al final de cuentas, será una decisión popular. No se desesperen mucho, les pidió, para que no vayan a quedar ahí muy tristes (...) Ahora es el pueblo el que manda. Y si se equivoca, seguirá mandando .

De gira por esta tierra caracterizada por su población afromexicana, en vísperas del cierre de campañas para obtener la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación para dar paso a la encuesta final, López Obrador ratificó que en esta sucesión “se acabó el dedazo, nada de que el tapado. Nada de que ‘a ver la señal’, nada de que el acarreo, nada de que la cargada: todo eso pertenece a la época antidemocrática”.

Es un catálogo de recomendaciones a sus hermanos y hermana que buscan sucederlo, para recordarles que para él la tercera fue la vencida. Por eso, pide que no los envuelva la tristeza para asumir que no, pues no quiso el pueblo ahora .

Más tarde, en tierras oaxaqueñas, en Pinotepa Nacional, López Obrador abordó otro tema que está en el centro de la polémica nacional: los libros de texto gratuitos, y condenó que muy pocos gobernadores se amacollaron (así se dice en mi pueblo) con un ministro deshonesto de la Corte, que les dio un amparo para oponerse a su distribución.