Israel Dávila

Periódico La Jornada

Domingo 27 de agosto de 2023, p. 8

Toluca, Méx., Adán Augusto López Hernández, aspirante a la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró ayer en esta ciudad que a lo largo de los 69 días en que ha recorrido el país, ha encabezado una marcha silenciosa, que será la que gane la encuesta más importante, para continuar con el proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador.

A diferencia de otros aspirantes, que han recurrido a estrategias politiqueras difundiendo encuestas pagadas para subirles el ánimo, López Hernández aseguró que en este proceso interno él ha preferido tener reuniones y contacto directo con la gente, pues prefirió regresar a los orígenes para encontrarse con el pueblo, en las calles y en las plazas.