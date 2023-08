“Prolongar la soledad sin temor al encuentro con lo que en verdad somos, con el que dialoga con nosotros y siempre se esconde para no hundirnos en un terror sin salida.

Según el arquitecto Juan Manuel Heredia, la influencia de Le Corbusier puede verse en algunas obras de los arquitectos mexicanos Juan O’Gorman, Luis Barragán, Augusto H. Álvarez, Juan Sordo Madaleno o Mario Pani. Este último fue el que diseñó, con base en estas ideas, el conjunto urbano Presidente Miguel Alemán (conocido como Multifamiliar Miguel Alemán) en la Ciudad de México, el cual fue construido entre 1947 y 1949 ante el incremento poblacional y la consecuente demanda de espacios habitacionales en las zonas urbanas.

Javier Rivera R.

Reprocha el proceder de la Suprema Corte

Ya es inadmisible que, con abierto descaro y con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces estén liberando a los delincuentes del Prian y del crimen organizado. El pueblo de México no puede ni debe pasarlo por alto, porque el hacerlo implica avalar posibles corruptelas de impartición de la justicia por parte de un poder que debe transformarse. Hay que pronunciarse en contra de ello.

Raymundo Colín Chávez

Responde a la carta de Pilar Noriega García en el Correo Ilustrado

Quemar la Biblia y cambiarla por Camino puede ser una gamberrada o una simple ironía. Mi carta es una crítica a un líder religioso y a una política en busca de legitimidad.

¿Que en la Biblia no hay textos marxistas? José Porfirio Miranda no estaría de acuerdo; pero, a la letra, yo puse pasajes comunistas , porque en su análisis son eso, comunistas.

Noriega me pide recomendar al obispo de Aguascalientes que siga las enseñanzas de Cristo y que yo busque otra forma de criticar la quema de libros. No haré esa recomendación a quien no cree en el Evangelio (por sus obras los conoceréis) y acaso, ¿no tengo derecho a los recursos literarios y, sobre todo, la ironía?

Me honra que, por el alcance de su voz, Pilar Noriega García me responda, pero a quienes nos debemos dirigir es a los que quieren realmente quemar libros para recomendarles a que usen la inteligencia y que el fuego lo dejen para un buen asado.

Ricardo Moreno