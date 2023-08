El incidente ocurrió el 1° de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel se acercó a la vicepresidenta, quien llegaba a su domicilio en esta capital, e intentó dispararle en la cara con una pistola, aunque no pudo consumar el asesinato porque el arma supuestamente no estaba amartillada.

Los abogados buscan demostrar que Wagner habría participado de la marcha que Revolución Federal organizó el 9 de julio de 2022 y que tenía contactos directos con Jonathan Morel, uno de los líderes de esa organización. Wagner reconoce que vive en el apartamento de Tezanos Pinto, en el piso encima del domicilio de la ex presidenta argentina, y la considera una especie de madrina .

En tanto, la policía de Buenos Aires contuvo un motín organizado por al menos 34 detenidos que habían comenzado a quemar colchones en el patio de una comisaría de Buenos Aires.

Agentes de la división de Intervención Rápida y un helicóptero táctico fueron desplegados en el lugar para calmar la situación junto a una unidad de bomberos, que trabajaron para apagar las llamas, informó el diario Clarín.