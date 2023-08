Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 27 de agosto de 2023, p. 25

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, quien la semana pasada declinó buscar la candidatura al gobierno de Chiapas, destapó ayer a la diputada federal Manuela Obrador Narváez, prima del Presidente, como aspirante a la gubernatura.

En un reunión en el rancho La Terna, en las afueras de Tuxtla Gutiérrez, Robledo dijo que pidió a Manuelita Obrador recorrer el estado y explicar qué es el obradorismo y de lo que es capaz con la decisión que tomamos (de no buscar la candidatura) en las elecciones de 2024.