La tradición de las pulseras dela amistad surgió tras el lanzamiento del álbum de estudio de Taylor Swift titulado Midnights, donde la canción You’re On Your Own, Kid, en su letra propone: So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it , que en español se traduce haz pulseras de la amistad, aprovecha el momento y saboréalo . Y así ha sido, las swifties a escala mundial han seguido al pie de la letra la amistosa sugerencia.

Los colores rojo, rosa, negro, gris, naranja y azul con las que se elaboran los friendship bracelets aluden a la discografía de la estadunidense, en ellas sobresalen, cuentas de colores, corazones de plástico, letras, y todo aquello que tenga relación con la música de Swift. Entre más creatividad de las seguidoras, las pulseras lucen mejor para llenar los brazos, incluso existen tutoriales en redes sociales o en YouTube sobre cómo lanzarse a la aventura creativa.

A esta tradición del intercambio de pulseras también se han sumado artistas como Selena Gomez, Jennifer Garner, Nicole Kidman y Gordon Ramsay, entre otros famosos, quienes refrendan el impacto de la intérprete estadunidense poseedora de un estilo de vestir, en el cual combina lo retro con lo actual.