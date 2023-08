Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Domingo 27 de agosto de 2023, p. 7

En viernes, durante el segundo de cuatro conciertos que ofreció Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México en The Eras Tour, la niña Miranda Treviño Vargas recibió el sombrero que tradicionalmente la cantante estadunidense regala a una de sus swifties: “Me sentí muy feliz. Nos abrazamos, le regalé una de mis pulseritas. Cuando me puso el sombrerito me dijo ‘I love you’. Yo también le dije: I love you”.

Miranda narró a La Jornada el memorable momento que vivió: “Estaba sentada y cuando comenzó tocar la parte del disco Red, dos personas me preguntaron quesi podía ir al escenario, me acompañó mi hermana y me emocioné mucho porque ya sabía lo que Tay-lor hace”.

Continuando con el testimonio Miranda, quien vive en Veracruz, agregó: “cuando estuve casi hasta arriba del escenario, me dijeron que me hincara en el último de los escalones y vi cómo Taylor se acercaba. Temblé y me emocioné muchísimo. Cuando estuvimos juntas me sentí muy feliz. Nos abrazamos, le regalé una de mis pulseritas y al ponerme el sombrerito me dijo ‘I love you’, ‘te amo’ y ‘te quiero’. Yo también le respondí: I love you, porque ella habla inglés”.

Al bajar del escenario Miranda confesó que aún temblaba: Me puse a llorar de felicidad con el sombrero en mis manos, estaba llorando río entero. Me tomé muchas fotos con el sombrero puesto con varias personas. Me sentí una celebridad .