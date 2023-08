Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 27 de agosto de 2023, p. 6

Para Philip Glass la música es un lugar como Chicago o Miami; y si eres músico, vas ahí , expresó el compositor estadunidense, quien unió su talento al de Daniel Medina de la Rosa, músico y violinista wixárika, proveniente de la comunidad de Santa Catarina, Jalisco.

El encuentro musical entre dos culturas, dos idiomas y dos espíritus se desarrolla en el documental Un lugar llamado música, del director Enrique Muñoz Rizo, quien integró música en vivo de ensayos y presentaciones que tuvieron hace algunos años Daniel Medina de la Rosa, Erasmo Medina Medina y Philip Glass, con música que sólo se escucha en ceremonias tradicionales wixárika, pero esta vez acompañada por un piano de cola.

En la cinta, Glass continúa con su reflexión sobre de dónde viene la música: tiene una relación distinta con nosotros, porque entonces significa estrictamente hablando que no se trata por necesidad de comunicación; se trata de un entorno orgánico del cual formas parte. Esa es una idea más completa de la música y aún no he podido remplazarla. ¡Así que esto es! .

Luego de la proyección del documental en la Cineteca Nacional, el cual forma parte de la octava edición de Talento Emergente 2023, Enrique Muñoz Rizo explicó: fue un regalo explorar estos contrastes y por medio del trabajo y la cercanía con los personajes se fue descubriendo que somos más parecidos de lo que el ojo te permite; Daniel es un músico de la sierra y Philip un hombre estadunidense; se podría pensar que no tienen nada en común, pero con el acceso que tuvimos, nos percatamos que ellos coinciden en su forma de ver la música y la vida, eso fue algo muy rico; además de nos adentramos para aprender y entender su forma de concebirla .