Primero saqué la tarjeta Nu, se puede decir que me dieron la confianza, pero el interés si no pago a tiempo fue muy elevado desde el principio, empecé en 369 por ciento en mi primer contrato y en diciembre del año pasado subió a 386 por ciento. La de Stori la saqué después, en esa el interés está en 144 por ciento , indica en entrevista.

Saúl Estrada tiene 29 años, cuenta con la tarjeta de Didi, la plataforma de transporte y de envíos de comida. Canceló en diciembre la tarjeta Nu en diciembre por el alza, pero asegura que salió más caro el caldo que las albóndigas, porque cuando me di cuenta que necesitaba una tarjeta de crédito y solicité la de Didi, la tasa que me dejaron fue de 433 por ciento, aunque reconozco que tuve saldos vencidos en dos tarjetas bancarias .

Teresa Ruiz vive en Guadalajara, Jalisco, y le llamó la atención la tarjeta Nu en un viaje que realizó a la Ciudad de México, tiene 27 años y trabaja en una empresa de publicidad.

Me gustó y la pedí, mi primera línea de crédito fue de mil 500 pesos, luego me lo subieron, pero en diciembre subieron la tasa de interés, actualmente mi tasa de interés es de 133 por ciento. Me funciona cuando quiero comprar algo caro, pero siempre intento pagar a tiempo, también tengo una bancaria, que en ocasiones me da un poco más de beneficios , refiere.

La diferencia

Por su parte, en BBVA, Santander, Citibanamex y Banco Azteca, entidades bancarias líderes en la colocación de tarjetas clásicas en el país, la tasa de interés promedio que ofrecen es de 61.7 por ciento, pero son variables, es decir, dependen de la inflación, aunque suele ser la misma para todos los clientes.

En el caso de BBVA, la tarjeta azul, tiene una tasa de interés de interés de 48.94 por ciento; en Banco Azteca, la tarjeta oro que ofrecen a la mayoría de los clientes, su tasa es de 74.09 por ciento; en Santander, la tarjeta LikeU tiene una tasa de 64.12 por ciento, y en Citibanamex, la tarjeta Simplicity, tiene una tasa de 64.12 por ciento.

Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que, al cierre del primer semestre del año, el parque de tarjetas de crédito en circulación alcanzó su máximo, con 32 millones 663 mil 705 plásticos. Comparado con el mismo lapso de 2022, cuando había en circulación 29 millones 82 mil 904, hay un incremento de 12.3 por ciento o 3 millones 580 mil 801 plásticos.

Si se compara con las 32 millones 428 mil 796 tarjetas en circulación que se tenían en mayo, implica que durante el sexto mes, los bancos otorgaron diariamente 7 mil 830 tarjetas.