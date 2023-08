La Ciudad de México es la segunda entidad donde menos viviendas son propiedad de sus habitantes (59.7 por ciento), después de Jalisco (58.4 por ciento). No obstante, en la capital la proporción de casas propias tuvo el mayor avance, 7.2 puntos porcentuales en cuatro años.

También bajas, aunque de menos de un punto, se reportan en Guanajuato, Tlaxcala, Zacatecas, Baja California, Colima y Chiapas, exhiben los datos recopilados por el Inegi.

Avance real de 8.8%

A escala nacional, la adquisición de vivienda ya hecha avanzó 1.9 por ciento, la mandada a construir 1.7 y cayó 5.5 por ciento la autoconstrucción.

La OCDE muestra que de 2018 a 2022 la vivienda en México se ha encarecido 35 por ciento en términos nominales, indicador que cubre las ventas de viviendas siguiendo las recomendaciones del manual RPPI (Índices de Precios de Vivienda Residencial) y en términos reales 8.8 por ciento.

La organización no reporta el precio nominal de la vivienda entre el ingreso per cápita del país, lo cual puede considerarse como una medida de la asequibilidad. No obstante, la relación precio/alquiler ha avanzado 21.9 por ciento en el periodo.