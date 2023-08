Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 27 de agosto de 2023, p. 4

Pachuca, Hgo., En el 24 Encuentro Nacional de Fototecas que se desarrolló esta semana en Pachuca Hidalgo, se entregó la medalla al mérito fotográfico a Patricia Lagarde y a Rogelio Cuéllar, por su aporte y trayectoria artística.

Recuerdo que en los inicios sólo estaban la intuición y el deseo como una fuerza obstinada que me hizo permanecer en el camino. Miro las imágenes, los objetos y los libros que a lo largo de mi tiempo he producido, y me encuentro con un espejo que revela mi conciencia, un yo que apenas reconozco , dijo Lagarde.

En su turno, Rogelio Cuéllar agradeció al Sistema Nacional de Fototecas por el reconocimiento, así como a su familia y colegas fotógrafos. Al recibir este premio siento una gran responsabilidad que me motiva a seguir enalteciendo esta forma de expresión y seguir contribuyendo a la narrativa visual de nuestra sociedad .

También se entregó el archivo fotográfico del michoacano, asentado en Veracruz, Juan Manuel González de la Parra, al acervo histórico de la Fototeca Nacional, localizado en el ex convento de San Francisco de la ciudad de Pachuca.

Foro ideal de reflexión