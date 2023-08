▲ La reina Silvia de Suecia y Hartwig Fischer, ex director del Museo Británico, en Dresden, Alemania, en 2014. Foto Ap

Alejandra Ortiz Castañares

Periódico La Jornada

Domingo 27 de agosto de 2023, p. 3

El mayor robo conocido del Museo Británico revela nuevos detalles que han denotado la ineptitud de los directivos para abordar las advertencias para detenerlos, provocando la renuncia, el viernes pasado, de su director, el alemán Hartwig Fischer.

El jefe de la junta administrativa del Museo Británico, George Osborne, dijo ayer a los medios ingleses que se recuperaron algunos de los 2 mil artefactos robados, pero reconoció que la institución de 264 años no tiene un archivo completo de su vasta colección de antigüedades; también aceptó que la reputación del museo ha sufrido a causa del mal manejo de la situación.

Fischer, quien dirigió el museo por siete años, anunció que renunciaría el 28 de julio de 2024, permitiendo la elección del nuevo director en otoño próximo y negando los murmullos que relacionaban su decisión con el escándalo del hurto antes de que se hiciera público.

Sin embargo, al aceptar la gravedad que enfrenta el museo, anunció en un comunicado su dimisión inmediata tras una revisión cuidadosa de los acontecimientos en torno al robo. Osborne aceptó la renuncia de Fischer como director del museo y apreció su integridad al reconocer los errores en el manejo de los hechos.

“Es evidente –dijo Fischer– que el Museo Británico no respondió exhaustivamente como debió a las advertencias de 2021, ni al problema que ahora ha emergido plenamente. La responsabilidad de ese fracaso debe recaer en última instancia en el director.”

Peter Higgs, sospechoso

El museo aún no ha publicado la lista oficial de los objetos robados, que consisten en pequeñas joyas de oro y gemas preciosas. Sin embargo, los diarios The Telegraph y The Times –que han sido los principales diarios en reportarlo y denunciarlo– calculan que son más de mil 500 piezas robadas, perdidas o destruidas, que abarcan 3 mil 500 años de historia por un valor de decenas de millones de libras esterlinas. De tales objetos se han identificado sólo tres.

Ambas fuentes señalan como principal sospechoso a Peter Higgs, de 58 años, conservador en jefe de Culturas Mediterráneas del museo, especialista que trabajaba desde hace tres décadas ahí y considerado una autoridad en la disciplina. Higgs, quien niega su culpabilidad, fue despedido por el museo a principios de julio pasado.