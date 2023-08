E

n México hay un dicho que es muy cierto: lo barato sale caro , y es el mejor para describir la irracionalidad de las políticas empresariales (disfrazadas de políticas energéticas) promovidas por vendedores que se hicieron pasar por expertos , llevadas a cabo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los resultados de las reformas son muy predecibles. México no fue el primero en probar esta ideología basada en energía solar, eólica (VRE) como base del sistema y gas natural importado como respaldo con un mercado marginalista .

Tenemos muchos ejemplos en el mundo, y a pesar del mantra que se repite – la energía solar y eólica son las más baratas –, observamos una clara tendencia: a mayor cantidad de energía proveniente de estas fuentes, mayor es el precio que terminan pagando los consumidores finales por la electricidad. Esto viene acompañado de una reducción sustancial en la demanda eléctrica (ver el caso Alemán). Se confirma lo anterior en el reporte de la OCDE Los costos de la descarbonización (https://bit.ly/45BS4KG), en el estudio del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago (https://bit.ly/3sexWzG) y en el informe de JP Morgan sobre la transición energética y las energías renovables (https://bit.ly/3P5WnrY), por mencionar algunos.

¿Estoy diciendo que no hay que transitar a energías limpias? No, estoy diciendo que hay mejores maneras de hacerlo. Siempre con una visión de que la electricidad es un servicio público, su consumo no es fin sino una herramienta para mejorar los niveles de vida y su acceso es una precondición de una vida digna. Esto nos obliga a buscar el mejor (más confiable, de mayor calidad, menores emisiones y menor costo) sistema de energía posible, que es, y será siempre, uno cuya base sea la energía nuclear. Seguro, uno que otro vendedor de VRE dirá pero la energía nuclear toma mucho tiempo y es muy cara, mejor tecnologías intermitentes (VRE) que son mucho más baratas . Veamos por qué están en un error.