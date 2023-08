Por otro lado, la izquierda ha promovido la protección y ejercicio de los derechos humanos vinculados con los servicios básicos, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y al medio ambiente, entre otros. Sin embargo, ¿esto significa que no hay violaciones a derechos humanos en la izquierda o que no se garantizan derechos humanos en la derecha? Responder a esto es más complejo que un sí y un no. Es entender las condiciones estructurales e históricas de cada país y las formas de gobierno que han intentado atender (o no) a estas problemáticas. Es entender a quiénes se va a beneficiar durante un gobierno determinado y quiénes van a vivir con los impactos de esas decisiones.

En ese sentido, en México la postura política de los últimos gobiernos ha definido en gran parte la continuación o irrupción de las estrategias de persecución política y criminalización hacia personas defensoras y periodistas; la aplicación de megaproyectos que atentan contra los derechos colectivos de las comunidades indígenas; el incremento de políticas económicas, de seguridad y militarización, principalmente y con ello, la protección y el respeto de los derechos humanos. Ante el avance de posturas ideológicas extremas (principalmente identificadas de derecha), y la crisis de derechos humanos, es necesario reflexionar como sociedad civil organizada qué nombramos cómo derecha e izquierda, y cuáles podrían ser los impactos de las acciones hacia los derechos humanos.

Asimismo, analizar críticamente si la postura que se asume a nivel gubernamental corresponde con construir mejores condiciones para el pueblo o sólo a continuar con discursos populistas que no están logrando transformar estructuralmente ni atender las necesidades de la sociedad. La promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos no deberían depender de la ideología del partido en turno, sino de sus obligaciones adquiridas como Estado democrático para transformar la sociedad, pues la dignidad humana no está en juego político ni electoral, sino en disputa por la construcción de mundos más justos.