as genealogías importan. Hay que visitarlas cada cierto tiempo. Por ejemplo, en 1768, el Supremo Consejo de Castilla consideró que la lengua castellana es el signo común con el que se explican los actos nacionales . Dieciséis años más tarde, en 1784, leemos lo siguiente en las reglas de una escuela rural vasca: Dara orden estrecha de que nunca hablen entre si en Basqüenze, sino Castellano (sic). En 1801, instrucciones de la Corte para las artes escénicas: En ningún Teatro de España se podrán representar, cantar, ni bailar piezas que no sean en idioma castellano .

Cambiemos otra vez de siglo. Una octavilla en 1955 rezaba: No sea bárbaro. Es de cumplido caballero que usted hable nuestro idioma oficial, o sea, el castellano . Y saliendo del franquismo, o casi, en 1976, el Paris Match preguntó a Adolfo Suárez ¿se hará el bachillerato en vasco o en catalán? . Su pregunta, perdóneme, es idiota , contestó el entonces jefe de gobierno.

Todos estos ejemplos constan en El libro negro del euskara, publicado hace años por Joan Mari Torrealdai, víctima él mismo de las obsesiones del Estado español. Fallecido hace tres años, fue detenido y torturado en 2003 por presidir el Consejo de Administración de Euskaldunon Egunkaria, el único periódico escrito íntegramente en vasco. Un juez decidió cerrarlo porque todo, en aquella época, era ETA.

Todavía hoy los jueces suspenden ofertas públicas de empleo del gobierno vasco alegando que no procede exigir el euskara, y la región de Navarra sigue dividida oficialmente en tres zonas: la vascófona, la mixta y la no vascófona. Esta última no se llama zona castellana porque en todas se habla el castellano, pero la zonificación lingüística permite limitar los derechos de los vascoparlantes en territorio no vascófono. Por ejemplo, no se puede aprender en la escuela pública.

Podríamos hacer el mismo ejercicio con el catalán y con el gallego. Por ello, la inclusión de las tres lenguas cooficiales del Estado español en el Reglamento del Congreso de los Diputados para que los parlamentarios puedan emplearlas tiene una carga simbólica que conviene no desdeñar. Máxime, cuando se ha logrado no a cambio de la investidura, sino del control de la Mesa del Congreso. Es el peaje que el PSOE ha pagado para hacer a su diputada Francina Armengol –mallorquina y catalanoparlante ella misma– presidenta de la Cámara baja.

El pacto es bueno por el logro lingüístico en sí mismo, pero también por el camino que le señala al PSOE: si quiere gobernar con cierta estabilidad, debe reconocer las realidades nacionales del Estado español, así como sus derechos, que en una democracia no pueden desembocar sino en la libre decisión sobre su futuro político. La elección de la presidencia del Congreso tuvo una tercera virtud: plasmar negro sobre blanco la fragmentación de la derecha y la soledad del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.