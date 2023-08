Lo popular terminó refugiado en supuestos ghettos a los que el poder –siempre central– no podía llegar y, entonces, se llamó a eso resistencia . El ejemplo que pone Kristin Ross, burlándose abiertamente de esa idea, es rescatable: unos guatemaltecos vendiendo naranjas en un free-way de Los Ángeles son percibidos por los catedráticos en el instante en que se apropian del espacio urbano y desestabilizan el poder , aunque no se den cuenta. El pueblo sólo hace, no es capaz de interpretarse a sí mismo. Funciona igual en el kitsch, esa condescendencia cuando el innombrable pueblo hace un uso de los materiales y símbolos que le vienen de la élite. Por su candor, la élite las celebra y hasta podría decir que son resistencia . El ejemplo sería la celebración del cuadro con foquitos intermitentes de La última cena, de Da Vinci, en los comedores populares, perdón, de la gente común .

Tras el 68, la relación entre intelectuales y pueblo toma la dirección de ir a las fábricas, a los pueblos, para dotarles de voz o, simplemente, vivir su experiencia, ponerse en sus zapatos agujerados. Ese camino no reconoce que lo popular es una forma de pensar y no sólo de hacer. No sólo los intelectuales piensan. A los trabajadores agrícolas o urbanos se les da el terreno del hacer –repetir– y, entonces, la artesanía sería su arte, así nombrado por los que piensan, una minoría que produce excepciones a lo ordinario de la repetición. Desaparecer la palabra pueblo terminaba con el problema de la politización de la cultura. El hombre ordinario era cualquiera, sobre todo el que gozaba de contactos en las galerías, editoriales, financiamientos gubernamentales y distribuidoras. Industrias culturales, productores de contenidos, usuarios, consumidores. Toda la palabrería comercial entró de lleno en lo que se entendía por cultura. El sujeto predilecto de esta intelectualidad era el que denunciaba el sistema con la certeza de que era perpetuo. Una década después, ese mismo sujeto había asumido con cinismo que la perpetuidad le beneficiaba. Los creadores se ajustaron a lo comercial.

Los que sólo repiten y ni siquiera son capaces de pensarse, no dan cuenta de la creación de sentido y, desde luego, de un proyecto cultural. La élite no puede leer en los símbolos, representaciones, prácticas de los subalternos, un acontecimiento que surge articulando la historia, tanto personal o familiar como nacional. No pueden leer, por ejemplo, el Fobaproa o la guerra contra el crimen organizado, algo que va tejiendo un relato familiar con un proyecto, al menos, de indignación moral. Esa es la creación colectiva menos vista, interpretada y escuchada de los trabajadores, de lo popular. Por el contrario, la creación de los intelectuales fue la llamada transición democrática, la perpetuidad de la libertad consumidora asociada a la libertad para sufragar, la sospecha sobre el Estado, los partidos, la política. Y, por supuesto, la prohibición de hablar de pueblo o popular . En su lugar, prefirieron pintoresquismo , cuando no miserabilismo . No puede leerlo porque estaba convencida de que su papel como élite del sentido era el desaliento.