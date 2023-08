Ante sus seguidores reunidos en Culiacán, Sinaloa, y procedentes de Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Durango, la ex jefa del Gobierno capitalino destacó que durante toda su vida ha defendido los derechos de todos los mexicanos y quedó demostrado durante su gestión en la Ciudad de México.

En mí pueden confiar, nunca voy a defraudar al pueblo de México, venimos luchando desde hace mucho tiempo, desde que tenía 15 años de edad (...) Si no he traicionado a lo largo de mi vida, menos vamos a traicionar ahora que el pueblo de México quiere que continúe la 4T , expresó.

“Que no se le olvide al pueblo de México, sobre todo a las nuevas generaciones, que no se les olvide que entregaron nuestro país, que no se nos olvide que nos llevaron a la pobreza’’, por lo que hizo hincapié en que el pueblo necesita más gobiernos que trabajen por mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Nadie se irá a otro lado

Sheinbaum Pardo aseguró que es vital seguir trabajando en unidad para que el movimiento transformador no se termine, pues con la 4T el beneficio es para lo largo y ancho de la República Mexicana.