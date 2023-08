▲ El ex secretario de Gobernación Adán Augusto López propuso en Melchor Ocampo, Michoacán, que el próximo año se reformará el Poder Judicial. Foto tomada de la red social X

El ex secretario de Gobernación comentó que a tres días de que concluyan las asambleas informativas previas a la designación del coordinador de la defensa de la 4T, espera que todos los participantes en la encuesta de Morena cumplan con lo que se comprometieron y respeten los resultados que se darán a conocer el 6 de septiembre.

Momentos antes, afirmó en entrevista que no declinará por ninguno de sus adversarios en el proceso de Morena. Agregó que le tienen sin cuidado las encuestas porque las ganan quienes las pagan . Aseguró que él triunfará, y el que va a ganar nunca declina .

Morelia, Mich. La supuesta enseñanza del comunismo en los libros de texto gratuitos (LTG) que alegan los conservadores es una patraña, porque en el fondo lo que quieren es que no haya educación pública, laica y sin costo alguno , aseguró Adán Augusto López, quien busca coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, en una asamblea informativa que encabezó ayer en la plaza Melchor Ocampo de esta capital.

Indicó también que no ha visto ningún despilfarro en la contienda interna ni ha oído a Marcelo Ebrard asegurar que Claudia Sheinbaum ha utilizado a la Secretaría del Bienestar a su favor. No he escuchado nada, es una estrategia de la oposición. Yo trabajo en construir la unidad , insistió.

Ante al menos 2 mil 500 simpatizantes que se dieron cita en la plaza Melchor Ocampo, frente al palacio de gobierno, subrayó que defenderá con todo los libros de texto gratuitos porque reflejan la historia, el conocimiento y la cultura del pueblo de México. Agregó que a quienes están contra ellos no les interesan los niños; por el contrario, están a favor de la ignorancia de los ciudadanos.