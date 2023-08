Eso fue suficiente para que los titiriteros de Claudio jr. decidieran que Xóchitl era la marioneta ideal, de tal suerte que ordenaron al hijo pródigo dar instrucciones a las polichinelas prianistas que controla para poner en escena el show del Frente Amplio por México, del que, por obra y gracia de la oligarquía, la señora X resultará triunfadora del proceso .

De los 11 precandidatos originales sólo quedan dos, pero Xóchitl y sus titiriteros sudan la gota gorda por las ostentosas carencias de su candidata y sus constantes resbalones, al tiempo que la otra sobreviviente , Beatriz Paredes, sin querer queriendo, la ha exhibido en cada uno de los foros de diálogo . Y no es que la priísta sea la octava maravilla, pero sin duda tiene una trayectoria política real y cuenta con todos las tablas y un acervo infinitamente mayor al de la emprendedora de mentiritas.

Xóchitl lo dijo en serio, aunque parezca cachondeo: prohibir las micheladas permitirá reducir los niveles de violencia en el país, y a ella le consta, porque eso fue lo que hizo como delegada en la Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, con grandes resultados ; no hay que promover el desarrollo del sureste mexicano, porque sus habitantes no tienen la cultura de trabajar ocho horas seguidas; cuando trabajaba con Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije que iba a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura . Y como esas, muchas más, porque no detecta las sandeces que dice y hace.

Por cierto, ese pronunciamiento va de la mano de su mentor político (así lo presume), Vicente Fox -otro idiota útil a la oligarquía-, quien propone: deben desaparecer los programas sociales, porque los huevones no caben en este país; ojalá, Xóchitl nos cubra esto, que los huevones no caben en el gobierno, y tampoco en el país, ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. ¡A trabajar, cabrones!, como dice Xóchitl .

Las rebanadas del pastel

Fiel a sus principios, los Chuchos prefieren que los pateen antes que perder las croquetas que les avienta el junior.

