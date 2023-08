L

os maestros mexicanos ejercen libertad de cátedra y saben cómo sortear las circunstancias de escuelas y alumnos. Han sido capaces de educar con y sin libros, en escuelas del campo y de las ciudades.

Evocamos hoy al Conafe, Consejo Nacional para el Fomento de la Educación, que se creó en 1971 y publicó estupendos manuales para los educadores comunitarios. Sin embargo, todavía hoy casi 5 millones de infantes no reciben educación básica; nos faltan escuelas y maestros, y sin ello la educación no puede ser obligatoria. Tampoco se cumple el mandato constitucional de gratuidad si no se provee de uniformes y útiles, pues muchos padres no tienen para comprarlos. Los apoyos clientelares del gobierno no cubren ni la mitad del costo y por eso muchos padres prefieren destinarlos a la alimentación. Así que la educación no es obligatoria ni gratuita, y su deber de ser laica hoy quiere ser obstruido por una ideología pastiche. Esta idea de Albert Camus viene bien al magisterio: La función del intelectual es explicar el significado de las palabras de tal manera que modere mentes y calme fanatismos .

Con admiración y cariño por el magisterio van estas vocales vivas que quieren estar en su labor.