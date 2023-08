Acerca de la prueba de fuego de los LTG

undé y dirigí una editorial en una importante universidad privada, cuya misión principal ha sido la elaboración de libros de texto para preparatoria, por lo que sé de ese gran reto, pues se pretende satisfacer a autoridades, docentes, alumnos y padres de familia, que tienen, cada cual, diversos referentes de lo que cada libro debe aportar al proceso educativo.

Además, parece haber desconocimiento (u olvido) de la esencia de un libro de texto: ser un instrumento complementario de los programas de estudio, un auxiliar de trabajo para el profesor y un apoyo para los estudiantes, que extiende lo trabajado en todo espacio de aprendizaje. Ese es su objetivo, y no anular al profesor o menguar su criterio; ese es, y no ablandar la racionalidad de los alumnos o suprimir sus conciencias. Si hacerlo comprender en pequeñas comunidades es difícil, cuanto más entre millones de personas involucradas.

Amén de las grillas torpemente orquestadas, se evidencia supina ignorancia por desconocer que la ideología no es privativa de regímenes, épocas o pensadores determinados; todos somos producto y manifestantes de alguna ideología, que nos define. No existe nadie sin ella, aunque no se sea consciente de ello. La ideología está adherida a cada palabra emitida por cualquiera, por lo que decir que los libros de texto gratuitos están hechos con ideología , es un enorme dislate que descalifica a quienes lo afirman. Además, desconocen la casi imposibilidad de que un libro, de cualquiera editorial, aun prestigiada, salga sin faltas ortotipográficas o con errores sintácticos o conceptuales, siempre corregibles en nuevas ediciones.

Por ello, es más que atinado lo dicho por los profesores conscientes, que la prueba de fuego de los libros de texto gratuitos será en las aulas y no en la hoguera ; en las aulas y no en los conciliábulos televisuales ni lo oscuro de conspiraciones retardatarias, que han hecho de los textos un pretexto para inocular sus tóxicas diatribas.

Manuel Javier Amaro Barriga

Sobre el Canal 6 de Julio y sus imágenes

En los últimos años, el Canal 6 de Julio ha sido objeto de un trato abusivo por canales de la televisión pública mexicana, que utilizan constantemente imágenes de esta productora, sin el crédito ni pago correspondiente de los derechos a que están obligados, algo que también ha sucedido con videos de Morena.

Tales abusos se han repetido, no obstante que nos hemos inconformado atenta y oportunamente ante funcionarios gubernamentales del área de comunicación.

Hoy vivimos la paradoja de que el Canal 6 de Julio podría quebrar definitivamente gracias, entre otras cosas, a servidores públicos que provienen de esa izquierda que decía valorar nuestro trabajo, cuando todos bregábamos a contracorriente.

Carlos Mendoza

Que el pueblo ponga en su lugar a los poderes , plantea

El Poder Judicial, muy lejos de ser garante de la justicia, es hoy francamente un protector de la delincuencia y opositor descarado del gobierno legítimamente elegido.

El Poder Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el pueblo y son representantes de éste, pero el Judicial sigue siendo un poder surgido de las cúpulas de la corrupción que se resiste a morir. Ahora está más claro que nunca.