Todos menos el ex marine Harrison William Prescott Floyd acordaron con anticipación el monto de su fianza y las condiciones de libertad condicional con la fiscal del condado Fulton, Fani Willis, y salieron en libertad después del trámite.

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró ayer que Donald Trump se veía como un tipo guapo en la fotografía policial tomada antier, después de que el ex mandatario republicano fue fichado en una cárcel de Georgia por cargos de intentar detener y revertir los resultados en la elección presidencial de 2020.

Lo que sigue en el proceso

En los próximos pasos, el juez de la Corte Superior del condado, Scott McAfee, fijará las fechas de las audiencias para que le sean leídos formalmente los cargos y que rindan su declaración de culpable o inocente, aunque no es inusual en Georgia que un acusado renuncie a ese trámite.

Algunos de los imputados ya iniciaron maniobras legales.

El ex jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows; el ex funcionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, y el ex presidente del Partido Republicano de Georgia, David Shafer quieren trasladar sus casos a una corte federal. Un juez escuchará argumentos sobre esos pedidos el lunes y el 18 de setiembre. Se conjetura que Trump también tratará de pasar a una corte federal. Dos inculpados, los abogados Kenneth Chesebro y Sidney Powell, presentaron por separado demandas de juicio rápido, lo que significa que el proceso debe comenzar en noviembre. La fiscal Willis, quien ha dicho que quiere juzgar a los 19 acusados juntos, propuso iniciar el juicio el 23 de octubre.