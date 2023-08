Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 26 de agosto de 2023, p. 21

Moscú. De mentira absoluta calificó ayer el vocero de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, las declaraciones de funcionarios en Occidente en el sentido de que el Kremlin está detrás de la muerte de Yevgueni Prigozhin, el magnate y jefe de los mercenarios Wagner que perdió la vida la tarde del miércoles anterior, junto con miembros de su plana mayor, al caer su Embraer en vuelo hacia San Petersburgo.

En torno a esta catástrofe aérea y a la trágica muerte de los pasajeros del jet, incluido Yevgueni Prigozhin, circulan muchas especulaciones. Y desde luego en Occidente se presentan desde un determinado ángulo que son una mentira absoluta , contestó Peskov a un reportero de la BBC londinense que le pidió comentar las numerosas declaraciones de funcionarios en Occidente que apuntan a que el Kremlin ordenó matar a Prigozhin .

El portavoz de Putin –quien reapareció ayer en su encuentro diario por videoconferencia con reporteros de la fuente presidencial, tras suspender sus vacaciones y regresar antes de lo previsto a Moscú– recomendó a todos basarse en hechos al abordar este tema y, ante preguntas de la prensa, admitió que ahora ciertamente se conocen pocos hechos porque la investigación aún no termina .

Peskov recordó que el mandatario ruso ya habló (el jueves) sobre este suceso. El presidente indicó que hay que esperar los resultados de la pesquisa, la cual llegará hasta el final y debe concluir pronto .